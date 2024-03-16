Станислав Воскресенский на отчетном заседании облдумы: семья – важнейший приоритет для государства«Важнейший приоритет для страны, для нашей с вами Ивановской области, который обозначил Президент, – семья, семейные ценности, поддержка детства, поддержка семей с детьми.