Российский студент пытался поджечь военкомат по заданию террористов

В Барнауле сотрудники силовых структур задержали студента одного из средне-специальных учебных заведений Алтайского края, который пытался поджечь военкомат по заданию представителей украинской террористической организации.
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