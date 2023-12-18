НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

122 подписчика

Моуринью об увольнении из «Тоттенхэма»: «У клуба пустая комната для трофеев, а меня убрали за два дня до финала кубка. Нелепая ситуация»

Моуринью об увольнении из «Тоттенхэма»: «У клуба пустая комната для трофеев, а меня убрали за два дня до финала кубка. Нелепая ситуация»

Португалец тренировал «Тоттенхэм» с 2019 по 2021 год. Тренера уволили 19 апреля – за 6 дней до финала Кубка английской лиги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх