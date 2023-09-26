Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Гассиев против Валлина: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В субботу 30 сентября в Анталье (Турция) года состоится бой между Муратом Гассиевым и Отто Валлином за титул WBA Inter-Continental в тяжелом весе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх