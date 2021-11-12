Благодарю Вас, ВРАГИ мои. За долгие годы надругательства над моей Родиной. Возможно, я никогда бы не прозрел, не будь ваши усилия столь длительными и упорными.
Благодарю вас, враги мои!
Комментарии
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Виктор Сотников
Лично я благодарен внешнему врагу - США, за то, что не приняли в свою компанию обитателей власти РФ и ее окружение приватизаторов народного достояния настойчиво набивавшихся им в друзья. За то, что Вашингтон их кошмарит,что это держит их в тонусе и вынуждает выплачивать гражданам, т.е. нам хотя бы жалкие зарплаты, нищенские МРОТ и пенсии.
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5 час.
валерий двойнишников
Самойлов-помойлов не можно быть в России геем! Это противно Богу и людям. Изыди сатана...
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5 час.
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