Благодарю вас, враги мои!

Виктор Сотников

Лично я благодарен внешнему врагу - США, за то, что не приняли в свою компанию обитателей власти РФ и ее окружение приватизаторов народного достояния настойчиво набивавшихся им в друзья. За то, что Вашингтон их кошмарит,что это держит их в тонусе и вынуждает выплачивать гражданам, т.е. нам хотя бы жалкие зарплаты, нищенские МРОТ и пенсии.