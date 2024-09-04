600 боевиков разметала российская ракета в Полтаве: Карта специальной военной операции на Украине на 4 сентября 2024 года Юлия СоколоваРоссийские вооруженные силы нанесли сокрушительный удар по военному учебному заведению в Полтаве, где готовили специалистов в области радиолокационных станций (РЛС) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).