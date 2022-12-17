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Мясорубка Wollmer M907 Strong Steel – тихая работа и практичность

Мясорубка Wollmer M907 Strong Steel – тихая работа и практичность

Мясорубка Wollmer M907 должна быть на кухне у каждой хозяйки. Она имеет низкий уровень шума и выполнена из крепких материалов, что обеспечивает длительный эксплуатационный срок.

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