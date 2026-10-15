Жителям рекомендовано не выходить на улицу с 19:00 до 7:00 и не посещать леса, а детей предложено сопровождать даже по дороге в школу из-за частых выходов бурых медведей к населённым пунктам.
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