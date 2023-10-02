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Пекин (ATP). 1/2 финала. Медведев сыграет со Зверевым, Алькарас – с Синнером

Карлос Алькарас встретится с Янником Синнером. Сетка турнира здесь. China Open Пекин, Китай 28 сентября – 4 октября 2023 ATP 500 Призовой фонд – 3 633 875 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала Александр Зверев (Германия)  Даниил Медведев (Россия) Дата проведения 3 октября, 11.

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