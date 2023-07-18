Театр абсурда

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Почему Китай зовет Россию вместе управлять миром

Почему Китай зовет Россию вместе управлять миром

Китай предлагает России совместно «направлять реформу глобального управления в правильное русло».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
В России прекрасно понимают, что Китай будет ДОМИНИРОВАТЬ!!
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14 час.
Виталий Кирпиченко
Что общего между китаем и Россией? Ничего! Китай укрепляет своё государство, Россия разбазаривает. Власть в Китае народная, у России олигархическая, и менять её они не собираются. Имидж Китая с каждым годом растёт, России падает... На каком-то коротком этапе борьбы с противоположным полюсом союз Китая и Россия возможен (русские ракеты, китайские солдаты) Победив общего врага, наянётся междуусобная война победителей. Главная причина противоречий -- выбор государственного строя; Китай будет приближать коммунизм, Россия -- защищать олигархов.
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11 час.
Nikolia Vovchenko
Китайцы хотят доминировать в мире вместо пиндосов,всё будет зависеть как быстро&quot;наши&quot;либерасты лягут под китай...А,они очень стараются переводить все расчёты в юанях,обваливая рубль...Тем более китайские&quot;товарищи&quot; видят с каким усердием&quot;наши&quot; финансисты стараются укрепить долер,ложа экономику России в поддержку пиндостана
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2 час.

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