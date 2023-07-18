Почему Китай зовет Россию вместе управлять миром

Виталий Кирпиченко

Что общего между китаем и Россией? Ничего! Китай укрепляет своё государство, Россия разбазаривает. Власть в Китае народная, у России олигархическая, и менять её они не собираются. Имидж Китая с каждым годом растёт, России падает... На каком-то коротком этапе борьбы с противоположным полюсом союз Китая и Россия возможен (русские ракеты, китайские солдаты) Победив общего врага, наянётся междуусобная война победителей. Главная причина противоречий -- выбор государственного строя; Китай будет приближать коммунизм, Россия -- защищать олигархов.