Запад его кинул: Лукашенко "похвалил" Зеленского, назвав его попрошайкой

Глава Белоруссии Александр Лукашенко описал действия Зеленского, который попрошайничает у Запада.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе беседы со СМИ похвалил действия Владимира Зеленского, который продолжает попрошайничать у стран Запада оружие и финансов для Украины.