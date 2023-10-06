Запад его кинул: Лукашенко "похвалил" Зеленского, назвав его попрошайкой

Глава Белоруссии Александр Лукашенко описал действия Зеленского, который попрошайничает у Запада.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе беседы со СМИ похвалил действия Владимира Зеленского, который продолжает попрошайничать у стран Запада оружие и финансов для Украины.
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