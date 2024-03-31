Весточка из Киева. На Подоле шьют русские флаги

Как там в песне про Подол поется - НО БЕЗ ПОДОЛА КИЕВ НЕ ВОЗМОЖЕН, КАК СВЯТОЙ ВЛАДИМИР БЕЗ КРЕСТА, ЭТО ЖЕ КУСОК ОДЕССЫ, ЭТО НОВОСТИ ДЛЯ ПРЕССЫ И МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕСТА...

АндрейБорков

Не знаю почему, но укрошумерам я НЕ ВЕРЮ! Вернее знаю почему я НЕ ВЕРЮ укрошумерам, надо обратиться к не такому уж давнему времени - началу 80-х и классической литературе, к Н.В. Гоголю, к его "Тарасу Бульбе". Еще в начале 80-х, в городе-герое Севастополе, который к УССР ни как не относился, на Краснознаменном Черноморском Флоте ходили анекдоты про хохлов, один из них вещал следующее - ЧТО ТАКОЕ ЕСТЬ ХОХОЛ? ЭТО ЯИЧНИЦА С САЛОМ. ЧТО ТАКОЕИ ЕСТЬ ДВА ХОХЛА? ЭТО ЦЕЛЫЙ ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД. ЧТО ТАКОЕ ЕСТЬ ТРИ ХОХЛА? ЭТО ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД С ПРЕДАЕЛЕМ.