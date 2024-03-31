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Позитив для оптимистов

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Свежие комментарии

  • Александр Глущенко
    А чего дома -то , в финляндеевке,  не пьётся ? ))) У них с 2005 г подешевело спиртное , вы знаете, что  у чухонцев  Н...Финнам нет равных...
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    Финны приезжают в эстонию,чтоб пить до усрачки.....бля,какие же они пьяные отвратные,до блевоты.....Финнам нет равных...
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    Не только это. Со вчерашнего дня клоун нелегитимен. Мы сейчас договоримся, а завтра они скажут, а мы пошутили, вы дог...Украина задумалас...

Весточка из Киева. На Подоле шьют русские флаги

Весточка из Киева. На Подоле шьют русские флаги

Новое письмо прислал мой товарищ из малороссийской столицы — Киева. Процесс идёт. Постепенно разворачиваются движения, которые ещё даже два года назад были невозможны.

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Комментарии
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АндрейБорков
Как там в песне про Подол поется - НО БЕЗ ПОДОЛА КИЕВ НЕ ВОЗМОЖЕН, КАК СВЯТОЙ ВЛАДИМИР БЕЗ КРЕСТА, ЭТО ЖЕ КУСОК ОДЕССЫ, ЭТО НОВОСТИ ДЛЯ ПРЕССЫ И МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕСТА...
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2 час.
Ирина Быкова
Хохлы в очередной раз прозревают. Сколько таких прозрений было в истории. Короткая у них память. Нельзя этот народ оставлять без присмотра, ибо они неразумны как малые дети, - такого натворят......
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2 час.
АндрейБорков
Не знаю почему, но укрошумерам я НЕ ВЕРЮ! Вернее знаю почему я НЕ ВЕРЮ укрошумерам, надо обратиться к не такому уж давнему времени - началу 80-х и классической литературе, к Н.В. Гоголю, к его &quot;Тарасу Бульбе&quot;. Еще в начале 80-х, в городе-герое Севастополе, который к УССР ни как не относился, на Краснознаменном Черноморском Флоте ходили анекдоты про хохлов, один из них вещал следующее - ЧТО ТАКОЕ ЕСТЬ ХОХОЛ? ЭТО ЯИЧНИЦА С САЛОМ. ЧТО ТАКОЕИ ЕСТЬ ДВА ХОХЛА? ЭТО ЦЕЛЫЙ ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД. ЧТО ТАКОЕ ЕСТЬ ТРИ ХОХЛА? ЭТО ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД С ПРЕДАЕЛЕМ.
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2 час.

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