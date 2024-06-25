Бывший военный комиссар Сочи Александр Чухба уволен с должности в связи с утратой доверия "Чухба Александр Алексеевич, военный комиссар городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края.
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Бывший военный комиссар Сочи Александр Чухба уволен с должности в связи с утратой доверия "Чухба Александр Алексеевич, военный комиссар городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края.