Быстрая пицца на сковороде + видео

Сегодня уходим от классики и от традиций и готовим быструю пиццу на сковороде! Это очень хороший способ приготовить быстрый ужин (или завтрак), когда нет времени долго стоять у плиты, а хочется вкусно поесть.
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