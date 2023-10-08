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ЖЕНСКИЙ МИР

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    Да, старый рецепт из детства! 😀👍Быстрое рассыпчат...

Быстрая пицца на сковороде + видео

Быстрая пицца на сковороде + видео

     Сегодня уходим от классики и от традиций и готовим быструю пиццу на сковороде! Это очень хороший способ приготовить быстрый ужин (или завтрак), когда нет времени долго стоять у плиты, а хочется вкусно поесть.

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