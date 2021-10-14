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Послы G7 похвалили Зеленского за решимость в проведении судебной реформы

Послы G7 похвалили Зеленского за решимость в проведении судебной реформы

Послы стран «Большой семерки» (G7) провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Запорожье, где обсудили прогресс в сфере реформ, в частности судебной, 14 октября сообщается на странице в Twitter послов G7 в Киеве.

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