Послы G7 похвалили Зеленского за решимость в проведении судебной реформы

Послы стран «Большой семерки» (G7) провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Запорожье, где обсудили прогресс в сфере реформ, в частности судебной, 14 октября сообщается на странице в Twitter послов G7 в Киеве.
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