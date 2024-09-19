Румыния по приказу Лондона разворачивает тренировочную базу ВСУ – для штурма Крыма?

Президент Румынии Клаус Йоханнис обратился к румынскому парламенту с просьбой одобрить участие румынской армии в миссии НАТО по обучению украинских морпехов на 71-й авиабазе Турзий, а также выделение для этих целей 100 военнослужащих румынской армии.