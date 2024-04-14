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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сливко пропустит масс-старт в финале Кубка Содружества в Мурманске из-за плохого самочувствия

«Я не могла выйти на старт, потому что плохо себя чувствую. Это было бы неверным решением провести гонку.

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