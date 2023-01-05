Володин обвинил Меркель и Олланда в саботаже Минских соглашений

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин счел экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда виноватыми в саботаже Минских договоренностей, которые стали лишь предлогом для милитаризации Украины.