Конкурентов под нож репрессий: Зеленский уволит Залужного после потери Авдеевки Украиной Ирэн ОрлонскаяНа данный момент в Киеве активно обсуждается возможная отставка главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и его возможная замена на Кирилла Буданова, нынешнего начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны.