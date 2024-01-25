Конкурентов под нож репрессий: Зеленский уволит Залужного после потери Авдеевки Украиной Ирэн ОрлонскаяНа данный момент в Киеве активно обсуждается возможная отставка главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и его возможная замена на Кирилла Буданова, нынешнего начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны.
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