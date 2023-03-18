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ВВС США прекратят эксплуатацию разведывательных самолетов Lockheed U-2

ВВС США прекратят эксплуатацию разведывательных самолетов Lockheed U-2

В 1956 г. Центральное разведывательное управление и военно-воздушные силы США начали эксплуатацию новейшего высотного разведывательного самолета Lockheed U-2.

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