ВВС США прекратят эксплуатацию разведывательных самолетов Lockheed U-2

В 1956 г. Центральное разведывательное управление и военно-воздушные силы США начали эксплуатацию новейшего высотного разведывательного самолета Lockheed U-2.
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