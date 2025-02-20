Россиянам рассказали, какие пенсии и выплаты вырастут с 1 марта

Об этом сообщил депутат Никита Чаплин Депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал RT о ключевых изменениях с 1 марта, касающихся социальной поддержки граждан, включая пенсии.
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