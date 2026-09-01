Пашинян после встречи с Путиным в Бишкеке анонсировал визит в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Telegram-канале назвал очень хорошей встречу с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке и заявил о договоренности в ближайшее время посетить Москву.
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