Роспотребнадзор рассказал о вреде телефона в процессе еды

Роспотребнадзор поделился негативными факторами совмещения пищи и телефона за столом. Как сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора, многие россияне любят сесть за обеденный стол с ложкой в одной руке и с телефоном в другой.
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