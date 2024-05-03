«Плохое ждет»: Салтанат Нукенова предсказала трагедию в семье

Убитая Салтанат Нукенова предсказала трагедию в семье. Оказалось, что девушка увлекалась астрологией, но при этом она неправильно интерпретировала нагаданное, предположив, что опасность грозит ее супругу экс-министру финансов Казахстана Куандыку Бишимбаеву или маме.
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