«Плохое ждет»: Салтанат Нукенова предсказала трагедию в семье

Убитая Салтанат Нукенова предсказала трагедию в семье. Оказалось, что девушка увлекалась астрологией, но при этом она неправильно интерпретировала нагаданное, предположив, что опасность грозит ее супругу экс-министру финансов Казахстана Куандыку Бишимбаеву или маме.