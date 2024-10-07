Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию

Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию

ДМИТРИЙ  МЕДВЕДЕВ Семь событий за неделю, которые пока не случились 1. Наша прославленная лыжница Елена Вяльбе предложила сбросить бомбу на Лондон.

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Комментарии
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Маргарита Хрусталева
Эмоциональность таких высказывание на мой взгляд в первую очередь ошибочный путь , все политические фигуры должны ответственно относиться к публичным заявлениям. Меньше говорить,а делать всё,чтобы уважительно относились к нашему Государству,навести у себя в доме порядок.Сколько ошибок совершили,которые необходимо исправить во внутренней политике,экономике и многих сферах нашей страны,для граждан нашей с Вами страны.
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8 час.
АР
Александр Рязанцев
Дмитрий Анатольевич,большинство россиян с Вами согласны!Дунда,х...юнда и прочая шлунда в своих &quot;хотелках&quot; порой переходят за край,забывая о потенциале России(ядерном).Ой допросятся!!!Мы не варвары,но ежели зарвутся-итог для дунд,шлунд и прочей западной мрази будет печальным!За что борятся-на то и напорятся!
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8 час.
Михаил Фадеев
ДАМ медленно, но верно добивается от нас признания своим и мачо. Успехов, Дмитрий Анатольевич!
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3 час.

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