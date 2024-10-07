Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию

Маргарита Хрусталева Эмоциональность таких высказывание на мой взгляд в первую очередь ошибочный путь , все политические фигуры должны ответственно относиться к публичным заявлениям. Меньше говорить,а делать всё,чтобы уважительно относились к нашему Государству,навести у себя в доме порядок.Сколько ошибок совершили,которые необходимо исправить во внутренней политике,экономике и многих сферах нашей страны,для граждан нашей с Вами страны.

АР Александр Рязанцев Дмитрий Анатольевич,большинство россиян с Вами согласны!Дунда,х...юнда и прочая шлунда в своих "хотелках" порой переходят за край,забывая о потенциале России(ядерном).Ой допросятся!!!Мы не варвары,но ежели зарвутся-итог для дунд,шлунд и прочей западной мрази будет печальным!За что борятся-на то и напорятся!