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Гендиректор «Спартака»: «Очень довольны результатами. Работа Абаскалем выстроена на высоком уровне»

Гендиректор «Спартака» оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера. После 17 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на 6 очков.

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