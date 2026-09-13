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Грег Дэниелс получил звезду на Аллее славы Голливуда

Сценарист, режиссёр и продюсер Грег Дэниелс получил звезду на Аллее славы Голливуда. Церемония закладки звезды состоялась 10 сентября 2026 года и собрала друзей и коллег, в числе которых были актёры сериала «Офис» — Стив Карелл, Рэйн Уилсон, Анджела Кинси, Крэйг Робинсон, Кейт Флэннери, а также комик Коннан О’Брайен.

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