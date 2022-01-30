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Трамп заявил, что может помиловать участников штурма Капитолия, если вернется в Белый дом

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе митинга заявил, что может помиловать участников штурма Капитолия, который произошел в прошлом году, если ему удастся вернуться в Белый дом.

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