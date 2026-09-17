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Новости Тамбова

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Россельхознадзор выявил нарушения при декларировании более 320 тысяч тонн зерна

Россельхознадзор выявил нарушения при декларировании более 320 тысяч тонн зерна

В Тамбовской области Россельхознадзор признал недействительными 268 деклараций на зерно. Объём зерна, задекларированного с нарушениями, превысил 320 тысяч тонн.

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