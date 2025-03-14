Химик рассказала об опасности содержания бензола в косметике

Бензол в косметике опасен в любых концентрациях. О том, почему он появляется в составе средств для кожи, «Известиям» 14 марта рассказала заместитель руководителя отдела клинической апробации и исследований косметической компании ESTILAB Надежда Елина.
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