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Царьград

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Аршавин объяснил, почему сорвался его переход в «Спартак»

Аршавин объяснил, почему сорвался его переход в «Спартак»

Бывший игрок петербургского «Зенита» и национальной сборной Андрей Аршавин рассказал, почему в своё время не состоялся его трансфер в столичный «Спартак».

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