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Аргументы недели

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Знающие люди рассказали, что с лидером справедливороссов

Знающие люди рассказали, что с лидером справедливороссов

Вице-спикер Госдумы и первый зампред «Справедливой России» Александр Бабаков в своих публичных комментариях охарактеризовал состояние лидера партии Сергея Миронова как «более чем адекватное», подчеркнув, что тот продолжает активно участвовать в партийной работе.

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