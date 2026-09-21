Знающие люди рассказали, что с лидером справедливороссов

Вице-спикер Госдумы и первый зампред «Справедливой России» Александр Бабаков в своих публичных комментариях охарактеризовал состояние лидера партии Сергея Миронова как «более чем адекватное», подчеркнув, что тот продолжает активно участвовать в партийной работе.