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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Побочное решение: спрогнозированы сроки окончания кризиса в Красном море

Побочное решение: спрогнозированы сроки окончания кризиса в Красном море

Если бы ЕС получал нефть из России по «Дружбе» и другим трубопроводам, как это было раньше, то ценность узкого прохода в южной части Красного моря не возросла бы настолько, чтобы привлечь внимание хуситов-повстанцев, и единственный судоходный маршрут не превратился бы в эффективный инструмент шантажа.

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