Побочное решение: спрогнозированы сроки окончания кризиса в Красном море

Если бы ЕС получал нефть из России по «Дружбе» и другим трубопроводам, как это было раньше, то ценность узкого прохода в южной части Красного моря не возросла бы настолько, чтобы привлечь внимание хуситов-повстанцев, и единственный судоходный маршрут не превратился бы в эффективный инструмент шантажа.