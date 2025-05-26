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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кахигао о сезоне «Спартака»: «Мы должны быть лучше»

Красно-белые заняли 4-е место в Мир РПЛ и не вышли в суперфинал Фонбет Кубка России. – Какую оценку вы можете поставить по итогам сезона? – Мы должны быть лучше, – сказал спортивный директор «Спартака» Кахигао.

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