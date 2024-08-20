Нижегородцы выбирают гаджеты с большим объемом памяти

В продажах смартфонов наметился тренд на переход к большему объёму памяти. Интерес жителей Нижегородской области к гаджетам на 256 Гб и 512 Гб вырос в январе-июле текущего года в два и в 8,2 раза соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota.