Вільямсбурзький міст, що з'єднує Манхеттен та Бруклін, Нью-Йорк (архівне фото) Кількість смертельних ДТП у США досягла 20-річного максимуму У першому кварталі 2022 року на американських дорогах загинули 9560 людей Згідно з попередньою оцінкою влади, за перші три місяці 2022 року кількість смертей внаслідок дорожньо-транспортних пригод підскочила в США приблизно на 7% до 9560 осіб, […] Сообщение Кількість смертельних ДТП у США досягла 20-річного максимуму появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.