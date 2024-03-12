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Военное обозрение

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Президент Венесуэлы назвал Зеленского «побеждённым клоуном» после оскорблений в адрес папы римского

Президент Венесуэлы назвал Зеленского «побеждённым клоуном» после оскорблений в адрес папы римского

Мадуро резко высказался о главе киевского режима после слов последнего о понтифике католической церкви.

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