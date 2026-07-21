ВФокусе Mail Мигранты обходят запреты и благодаря лазейкам работают в сферах, куда доступ закрыт.
Эксперты: как мигранты нашли лазейки в законе и обходят запреты
Комментарии
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Сергей
Сегодня незаменимый специалист, завтра - тожегражданин. Минус из статистики.... Кого найебать хотят?
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1 м.
Ирина Черных
А кто же создает лазейки в законе, которые даже малограмотные азиато-азеры могут обходить?
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1 м.
147683 Сероев
Юдкевич Сергей
Как менты обходят законы, так, видно, и погранки этому научились
ПРИ ЧЕМ ТУТ МИГРАНТЫ пора взяточников садить- ПОГРАНЦОВ МЕНТОВ ГЛАВНОЕ СУДЕЙ какой шум подняли с еврейкой Долиной А ПРИНИМАЛИ ТО РЕШЕНИЯ СУДЬИ ха ха ха
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1 м.
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