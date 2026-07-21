Эксперты: как мигранты нашли лазейки в законе и обходят запреты

Сегодня незаменимый специалист, завтра - тожегражданин. Минус из статистики.... Кого найебать хотят?

А кто же создает лазейки в законе, которые даже малограмотные азиато-азеры могут обходить?

147683 Сероев

Юдкевич Сергей Как менты обходят законы, так, видно, и погранки этому научились

ПРИ ЧЕМ ТУТ МИГРАНТЫ пора взяточников садить- ПОГРАНЦОВ МЕНТОВ ГЛАВНОЕ СУДЕЙ какой шум подняли с еврейкой Долиной А ПРИНИМАЛИ ТО РЕШЕНИЯ СУДЬИ ха ха ха