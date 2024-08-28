Ищут пропавших без вести на Камчатке: возможно, их унесло течением к берегам Камчатки

Власти Камчатского края продолжают поиски после получения информации от правоохранительных органов Хабаровского края о возможном исчезновении трех членов семьи, которые отправились в путешествие на катамаране.
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