Трамвайные пути на перекрёстке Бекетова и Нартова начнут менять 20 марта: дорогу сузят

Завтра стартуют работы по замене трамвайных путей на оживлённом перекрёстке на улице Бекетова.20 марта на перекрёстке Бекетова и Нартова в Нижнем Новгороде начнут менять трамвайные пути, информирует ООО "Экологические проекты".