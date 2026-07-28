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Похоронная дипломатия Зеленского. Зачем он летит к Трампу на фоне разговоров о новой концепции по Украине

Похоронная дипломатия Зеленского. Зачем он летит к Трампу на фоне разговоров о новой концепции по Украине

Американская администрация констатировала провал соглашений, достигнутых на саммите на Аляске, и как раз в этот момент в Штаты прибывает украинский лидер Владимир Зеленский на встречу с хозяином Белого дома Дональдом Трампом, с которым полтора года назад разругался в пух и прах .

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