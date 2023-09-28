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Собака бывает кусачей только от жизни собачьей: что делать, если питомец ведет себя агрессивно

Собака бывает кусачей только от жизни собачьей: что делать, если питомец ведет себя агрессивно

Когда в доме появляется щенок, его воспитанием надо заниматься сразу. Собака должна четко понимать, что ей позволено, а что — нет, когда можно доставать хозяина, а в каком случае стоит поиграть самостоятельно.

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