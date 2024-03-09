Праздник для тех, кто согревает солдат теплом родного дома Накануне международного женского дня в Новокиевском доме культуры Сергей Папушин устроил для женщин-волонтеров настоящий праздник.
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Праздник для тех, кто согревает солдат теплом родного дома Накануне международного женского дня в Новокиевском доме культуры Сергей Папушин устроил для женщин-волонтеров настоящий праздник.