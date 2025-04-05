Дмитриев проведет встречу с представителями Трампа

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что 2-3 апреля по поручению президента России проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента США Дональда Трампа.