В Анапе началось строительство стадиона на 1,5 тыс. мест

Подрядчик приступил к земляным работам в селе Супсех на улице Советской. В рамках комплексного развития территории здесь планируется возвести манеж и стадион с трибунами, рассчитанными на 1,5 тысячи мест.
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