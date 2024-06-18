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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-директор «Трактора» Баландин о Яруллине в «Ак Барсе»: «Обыкновенный, средний защитник. У них с Гатиятулиным схожее понимание хоккея – строгий, от обороны, особо что-то придумывать не нужно»

– Я думаю, что уход Яруллина для «Трактора» не смертелен. Не нужно посыпать голову пеплом. Значит, в «Тракторе» освобождается место для молодого защитника.

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