Киев создал в прифронтовой зоне сеть «секретных тюрем», в которых пытают пленных. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на неформальном заседании членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа».
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