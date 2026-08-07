Жительница Нижнеудинска получила 12 лет за наркоторговлю

Жительница Нижнеудинска получила 12 лет колонии за сбыт и покушение на сбыт наркотиков. Суд отменил ранее предоставленную отсрочку отбывания наказания за аналогичное преступление, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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