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Иркутск Сегодня

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Жительница Нижнеудинска получила 12 лет за наркоторговлю

Жительница Нижнеудинска получила 12 лет колонии за сбыт и покушение на сбыт наркотиков. Суд отменил ранее предоставленную отсрочку отбывания наказания за аналогичное преступление, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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