Глава МИД Британии Лэмми: Трамп будет продвигать на Украине мир через силу

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не согласится урегулировать конфликт на Украине на невыгодных для Киева условиях и будет действовать в концепции мира через силу.
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