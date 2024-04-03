ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца занять по отношению к России позицию «стратегической двусмысленности» и перестать транслировать Москве готовность Запада соблюдать «красные линии».
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